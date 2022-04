MÕNUS KODUKOLLE! Kööki plaanides kujutle end sinna askeldama

Köögi- ja vannitoasisustusele keskendunud National Kitchen & Bath Association (NKBA) Ameerikas on oma liikmetele koostanud nimekirja kõige olulisematest nõuannetest, mida köögi kujundamisel arvestada. Hiie Härm on seda meie oludele kohandanud ja oma kogemuste põhjal täiendanud. „Loodan, et neist juhistest on kasu kõigile, kes omal käel kööki kavandama asuvad,“ ütleb köögikujundaja. „Pisiasjad võivad olla väga olulised: mitte keegi ei taha ju, et uhiuut kööki kasutama asudes selguks, et külmkapi ust ei saa täielikult avada või köögisaare ääres pole võimalik mugavalt istuda.“