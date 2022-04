Kevad puuvilja- ja marjaaias: koduaia taimekaitsetööd tehakse enamasti kahes järgus. Vaata parimaid nippe!

Viimane aeg on kareda kindaga üle käia sammaldunud puutüved ja -oksad, et öise jaheduse eest samblike sisse pugenud pahalased maha hõõruda. Et nad puu alt uuesti paha tegema ei pääseks, võib maapinnale laotada vana lina või koormakile. See meetod on eriti hea just lehekärsakate ja külmavaksikute tõrjeks, sest varahommikul päikesetõusu ajal on külmavaksikud veel öisest jahedusest kanged ning neid on lihtne järskude liigutustega puuokstelt maha linale raputada. Lina on hea ka seepärast, et siis on kahjustajaid lihtne märgata.