TAPEEDITRENDID: mis on moes? Kas tõesti saab tapeeti paigaldada ilma suurema sahmimiseta?

„Sel aastal teeb sisustuses ilma märksõna „jaapani“. See tähendab, et jaapanlik minimalism käib käsikäes Skandinaavia rahulikkusega. Lisaks murravad sisse soojad toonid, botaanilised maksimalistlikud mustrid ja pilttapeedid,“ teab tapeeditootja Baubauwalli loovjuht Anna-Kai Tõrs. Ta lisab, et roheline toon leidis koha ka tapeedimaailmas: „Rohelisega on lihtne tuua loodus tuppa või adapteerida seda värvi alati moes olevate geomeetriliste mustritega.“