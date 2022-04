„PEAGI VÕIB TULLA BUUM!“ Kas potipõllumehele veel jätkub seemnekartulit?

„Kas need on kõige varasemad?“ uurib härrasmees Tartu avaturul väikeste vaprate idudega kartulimugulaid. „Kõige varasemad!“ kinnitab eakas müüja. Järgneb pärimine, et mitu kilo kastis on ja juba rändab käsi põuetaskusse rahakoti järele. Kui palju aga tuleb va krabisevat loovutada ja millised on hinnad sügisel?