KUULSUSTE VÄÄRT KRAAM HAAMRI ALL! Uuskasutuskeskus kutsub asju annetama ja head tegema

Uuskasutuskeskuse kevadise teavituskampaania keskmes on uuesti kasutusse antavate asjade lood. „Lugu on saatnud asja selle koju jõudmisest saati – kas ese saadi kingituseks, osteti kaasa elamusrikkalt reisilt või soetati mõneks eriliseks sündmuseks. Siis aga jääb ese seisma, kuid järgmist erilist hetke võib-olla ei saabugi. Sellisel juhul võiks anda esemele uue võimaluse, et tema eriline lugu saaks jätkuda ning keegi teine asjast rõõmu tunda,“ selgitas pressiteates ühingu tegevjuht Diana Paakspuu.