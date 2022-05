OHOO, KUI KAUNIS! Nagu loodus ees, nii meisterdaja järel: „Paberlillede valmistamine nõuab meeletult kannatlikkust!“

Su tehtud lilled on fotodel nii tõetruud. Kuidas see sul õnnestub?

Lillede tegijaid on nii palju: mõned keskenduvad täielikult botaanilisele realismile, mõned teevad kunsti, mõned puhtalt dekoratiivseid õisi. Igat moodi on äge! Mina pole veel päriselt aru saanud, mida ma lõpuks saavutada tahan. Praegu on mu lilled aina tõetruumaks muutunud puht hasardist näha, kas mina suudan midagi nii imelist luua, nagu loodus ees on teinud. Kõigepealt peab kunstis alustalad selgeks õppima ja seejärel võib loomingu lendu lasta.