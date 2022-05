Rõõmsam naabruskond! Kogukonnatunne loob turvalisema ja õnnelikuma elu

Seda, et eestlased on suured individualistid ja privaatsuse nautijad, teab igaüks. Samas on just tugev kogukonnatunne, turvaline keskkond ja lähedased sõprussuhted need, mis meid õnnelikuks teevad. Kuidas leida aga tasakaal privaatsuse ja naabritega suhtlemise vahel? Siin on mõned ideed, mida teha saad.