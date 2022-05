Hullutav pilgupüüdja nartsiss: kas tead, et suur osa neist muudab õitsedes värvi?

Kevadine nartsissipõld on pilgupüüdjaks ja reisisihtkohaks paljudele. Eriti rahvarohke on emadepäeva-eelne nädal, mil külaliste rivi kuidagi lüheneda ei taha. Andi kasvatab nartsisse ka selleks, et uurida uute sortide käitumist Eesti tingimustes. Möödunud aastal kasvas tema põllul 175 sorti nartsisse, kuid kõik ei pea Eesti heitlikele ilmastikutingimustele ühtmoodi hästi vastu. Ta on täheldanud, et just uuemad aretised kipuvad kergemini haigestuma, samuti pole kõik uued sordid ühtmoodi head paljunejad. Samas on nartsissid tänuväärsed kevadekuulutajad aedades, kus teised sibullilled mügride rüüste tõttu edeneda ei suuda – vesirotid neid ei kimbuta.