FOTOLUGU | KINDLA KÄEGA LOODUD! Koduomanik: oma viiendat kodu sisustades teadsin, mida tahan!

„Kui ma midagi eelmiste kodude sisustamisest olen õppinud, siis seda, et ma ei valiks liiga palju erinevaid värve, motiive ja moeröögatusi, mille puhul ma pole kindel, kas need mulle ka aastate pärast meeldivad,“ juhatab Marja Vaba (46) sisse tema ja üheksa-aastase tütre Meri koduloo Pelgulinna uusarenduses. Et elu on mänginud talle kätte omajagu erinevaid ja põnevaid taaskasutus- ning disainileide, otsustas naine ühtse pildi eesmärgil rajada kodu ümber siniste ja valgete toonide. „Ja kui ma peakski kunagi mingil imelikul põhjusel sinisest värvist tüdinema, on muutust küllaltki lihtne teostada,“ naerab Marja.