HALB VÕI HEA | Kas istutada taimed pottidesse või peenrasse?

Kui sa pole selgeks mõelnud, kumb on ikkagi mõttekam – kas potiaiandus või peenramaa, siis siinsed plussid-miinused aitavad! Õiget vastust aga pole, mõlemal aiandusviisil on oma eelised ja ka pahupooled. Üks ühine pluss on neil ka: saad tegeleda taimedega, mis igal viisil on hiiglama tore tegevus!