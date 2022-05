Trendivihjed terrassile: mis loob terviklikkuse, mis aga hubasuse? Ja eelkõige – mis on moes?

Trendikas terrassimööbel jäljendab üha enam siseruumide mööblit. Vahe on eelkõige materjalis, sest õues peab see olema täiesti ilmastikukindel. Üha sagedamini näeb aiamööblit, mille materjali võiks pidada välimuse järgi naturaalseks puiduks või rotangpunutiseks, aga mis tegelikult on valmistatud plastist või metallist. Kuna valik on lai, võiks ostes lähtuda nii elutoa sisustusest, aia iseloomust kui terrassi võimalustest. Näiteks kui kodune interjöör on minimalistlik ja põhjamaine, võiks sama joont jätkata ka terrassil. Kui mööbliesemetega pole võimalik sees ja õues paikneva elutoa vahele silda luua, võib kasutada sarnaseid sisustuselemente, näiteks tekstiile, keraamikat. Kui elutoa ja terrassi vahel on suur klaaspind, on terviku loomine eriti oluline.