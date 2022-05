Aias toimetades on hea, kui vajalikud tööriistad on kogu aeg käepärast. Muidu võib juhtuda, et panete aiakäärid vaarikapeenra kõrvale ja leiate need üles alles järgmisel kevadel! Valmistage endale lihtne vöö, kuhu saate väiksemad tööriistad sisse pista.