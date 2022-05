Kes kellega käib ehk Ühte peenrasse sobivad köögiviljad

Kui seista poes seemneriiuli ees, siis on raske selget mõistust säilitada ja valida ainult seda, mida on vaja kasvatada. Korrektne koduaed ei pea küll koosnema sirgetest monokultuursetest ridadest, aga kas on vaja kõike ise kasvatada? Võib-olla mitte. Kindlasti tasub ise kasvata aga neid köögivilju, mida on kallis osta, näiteks tomatit ja paprikat.