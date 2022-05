TÕEHETK! Võta ärritavaid hetki kui märke, et aeg maha võtta

Miks sink ja piim on lauale jäetud?

Jälle on asjad ripakil!

Lõputu must pesu ja toidutegemine.

Kõike pean ise tegema!

Mürgise sisekõne, pahaste pilkude ja sajatustega ei jõua sa enamasti kuhugi. Mürgitad nii eelkõige vaid ennast ja laod pinnast vastuseisule. Lisaks rikud mõnusat kodust kliimat.

Vahel, kui mõtted on mustad ja pereliikmed tunduvad laisad, ei olegi see objektiivne vaatenurk asjadele.

Kui kõik ajab närvi, võib see olla hoopis selge vihje, et vajad puhkust või vaheldust. See ei peagi midagi suurt või erilist olema. Tee lihtsalt midagi, mida sa hetkel väga tahad.

Alles siis võta tegemata kodutööd ette ja palu ka pereliikmed appi.