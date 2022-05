Rõõsa roosa: see värv lööb sisustuses laineid!

Kuigi lastetoad ja -riided on aina värvineutraalsemad, liuglevad paljud piigad ikkagi toas roosas tüllivahus kui printsessid. Mõne aasta pärast teatavad nad resoluutselt, et see toon kolib nii interjöörist kui ka garderoobist. Et siis kuskilt sisemusest rõõmsalt välja paiskuda, kui kord sünnib tütar.