FOTOD | UUED PÕNEVAD TÖÖRIISTAD! Millist reha, labidat või harki sul tegelikult vaja on?

Usinad tootjad on paisanud poodidesse nii palju aitööriistu, et võtab silme ees virvendama. Võib märgata, et eri tööde jaoks on tehasel välja töötatud spetsiaalne otsa kumerus ning optimaalne piide kalle. Seetõttu loe hoolikalt tootenimesid: muru-, lehe-, heina-, universaalreha jne.