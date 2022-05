„MEIE LINNAST SAI SURNUAED.“ Mariupolist pärit õdede ja nende pisikeste laste valus teekond läbi Venemaa Tartusse

Kaks ukrainlannast ema, vahvad õed Nadja ja Anja elasid koos kenas majas vaikses elurajoonis. Üksikemast Nadja kasvatab Katjat (6). Teine õde Anja on laste isast lahutatud ning kasvatab samuti üksinda Mašat (11) ja Dimat (9). Lisaks oli õdedel kaks koera ja neli kassi.

24. veebruari hommikul tavalisi toimetusi tegev pere kuulis õudusega, et alanud on sõda. „Arvasime, et tuleb riigikorra muutus, kuid tehaste ja sadamate tõttu pidasime Mariupoli lõhkumist võimatuks,“ meenutab Anja ning lisab, et linna ilu ja heaolu kadestati isegi Kiievis. Silmailu ja rõõmu pakkusid palju renoveeritud hooneid, pargid, uued koolid.

Sõjategevus ei lakanud, toiduained hakkasid lõppema ning tänavad täitusid langenutega. „Meie linnast sai surnuaed. Maeti aedadesse, osad surnud kaeti pappkastidega, et lapsed ei näeks,“ meenutab Anja.

Nad pidid põgenema.