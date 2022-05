SUUR SPIKKER: kuidas valida viljapuuistikut?

Istikuid on mitmesuguseid. Neid, millel juured on paljad ja hind soodne, kutsutakse paljasjuurseteks istikuteks, kuid nende istutamise aeg on nüüdseks otsa saanud – need peaksid mulda saama enne pungade puhkemist. Lehtede kaudu nimelt aurustub neist niiskust enam, kui juurte kaudu tagasi tuleb. Paljasjuursetena müüakse üldiselt marjapõõsaid, viljapuud on enamjaolt kas kilest kotikestes või plastist nõudes ehk konteinerites. Nende istutamisega nii ülikiire ei ole, kuid mõnd asja tuleb siiski teada.