PUHKUSEKS HAARA KODUST OLULINE! Maamajja kolides vaata üle oma suveapteek!

*Ka lühematele väljasõitudele minnes, rääkimata pikast suvepuhkusest, tuleb läbi mõelda, kas olemas on piisav varu iga päev kasutatavaid retseptiravimeid ja muid rohtusid, mida sageli vaja läheb. Kui peres on allergik, et tohi unustada allergiaravimeid, ka valuvaigisti/palavikualandaja võiks igaks juhuks ravimikotis olemas olla.