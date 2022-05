KOLETU RÜNNAK KADRIORUS: lahtiselt jooksev koer ründas pisikest koera ja tema omanikku. „Tundsin surmahirmu!“

Maido kirjeldab, et jalutas Kadrioru poolt Kuristiku tänavalt Lauluväljaku suunas, kui tema suunas jooksis lahtine koer ja ründas tema koera, kes oli korralikult rihmas.

„Ma sain oma koera traksidest sülle haaratud, kuid seejärel hakkas see koer mind purema ning hammustas mind igast võimalikust kohast. Ühel hetkel sai teise koera omanik enda koerast kinni ning ma põgenesin minema. Jooksin šokis koer süles ning umbes 40 meetri kauguselt kuulen, et see teine koer on uuesti lahti ja sööstab mu poole. Seejärel läks juba asi halvemaks, sest kuidagi tulid mu koeralt võitluse käigus ära traksid ja ta kukkus mu sülest maha ning teine koer võttis tal hammastega kaelast kinni. Ma tundsin oma koera pärast nii suurt surmahirmu!“ kirjeldab ta.

Ime läbi sai Maido oma koera taas sülle haaratud ning teise koera omanik sai enda koera rihmast kinni haarata. Naine jooksis šokiseisundis minema.

„Mul on vigastused käevarrel, kerel, põlvedel ning vasaku käe sõrm on nii katki ja paistes, et ei ole võimalik enam liigutada. Puruks on jope ja püksid. Koer on kliinikus ülevaatamisel, hoiab ühte silma kinni ning näol on marrastused. Koera traksid ja rihm jäid ka tänavale maha,“ kirjeldab ta.

Võitlust juhtus Maido sõnul pealt nägema kaks naissoost möödakäijat. „Üks neist oli oma heleda punakaspruuni vist lambakoeralaadse koeraga ning teine ilma koerata. Kuna ma kartsin oma koera elu pärast, sest see ründav koer võis iga hetk uuesti lahti saada, ja olin väga šokis, ei jõudnud ma tunnistajate kontakte küsida. Samuti ei olnud võitluse käigus võimalik ründava koera omaniku kontakte küsida,“ selgitab ta.