MEIL AIAÄÄRNE TÄNAVAS: piirdeaia valimise ja paigaldamise ABC

Piirdeaedade rajamiseks on kümneid erinevaid võimalusi, aga levinud valikud võib siiski ühe käe sõrmedel üles lugeda: klassikaline puit, keevisvõrk, punutud võrk ja aiapaneel. Otsus tehakse enamasti lähtuvalt visuaalsetest ja praktilistest kaalutlustest ning rahakoti võimalustest, aga on veel üks oluline nüanss, millega tiheasustuses peab enamasti arvestama – kohalik omavalitsus on sageli kehtestanud reeglid, millist tüüpi ja kui kõrged piirdeaiad on üldse lubatud.