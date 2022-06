NÜÜD ON ÕIGE AEG! Asu kaitsma oma maasikasaaki

Kui maasikad hakkavad valmima, võib huvilisi tekkida ootamatult palju. Seepärast tasub juba praegu mõelda sellele, kuidas saaki kutsumata külaliste eest kaitsta. Pange välja ussi-, kulli-, lindi- või kettakujulised linnupeletid. Elu on näidanud, et omal ajal väga levinud võrk, millega maasikapeenrad kaeti, ei õigusta ennast, sest ehkki see pakub hästi kaitset, kipuvad näiteks maasikamaiad linnud sinna kinni jääma ja ennast vigastama või hukkuma.