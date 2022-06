HEKITAIMI KODUAEDA: õisi täis roheseinad pakuvad kevadel täiesti hunnitut vaatepilti. Aga pole võimalik saada kaht asja korraga – õisi ja rangelt kontrollitud vormi.

Heki rajamiseks on vaja kõigepealt läbi mõelda selle funktsioon – on see vajalik näiteks köögivilja- ja iluaia eraldamiseks, ees- ja tagaaia eristamiseks, pakkuma varju võõraid pilkude eest, tõkestama loomade või hoopis teetolmu läbipääsu. Sellest oleneb ka hekitaimede valik. Õige taimevalikuga saab vähendada heki hooldamiseks kuluvat aega ja säästa raha. Pole ju mõtet rajada poole meetri kõrgust hekki harilikust pärnast või kuusest, kui nende kõrgekasvuliste liikide ohjeldamiseks ja madalana hoidmiseks tuleb neid mitu korda aastas kuni tüdimuseni tagasi lõigata. Mõistlikum oleks see algusest peale rajada näiteks magedast sõstrast või põõsasmaranast, mille kasvuhimu pole nii võimas.