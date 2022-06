KAS TUNNED OMANIKKE? Järvamaal seadsid end mahajäetud maja hoovi sisse kaks koera, kes ilmselt kodust jalga lasknud

Näljas ja viga saanund koeri läks hoovi päästma MTÜ Aita Mind Koju eestvedaja Irmeli Grönberg, kes ristis koerad Banduks ja Brunoks. Tegu on kahe väga sõbraliku isase koeraga, kellel puudusid kiibid. Ühel koeral puudus tükk alalõuast, mistõttu pidi Grönberg ta Tartusse Maaülikooli kliinikusse operatsioonile viima. Ka teine koer vajas ravi ning oli nälgimise tõttu kehakaalust kaotanud 10 kilo. Temas püsib lootus, et ehk leiab ta koerte omanikud ikkagi üles.

„Bandul on kaelas kallimast otsast elektroonilise piirde rihm, mõlemil on Rukka kaelarihmad, mis ei ole ka kõikse odavamad. Kõigi eelduste kohaselt Bandu sai kuidagi jooksu, kas oli siis põhjuseks elektrikatkestus, tühjad patareid või nobedad kaevurikäpad. Noorem, ehk Bruno läks seltsiliseks kaasa. Kadunud on nad olnud kaua, kuna juttude järgi on nad juba samas külas olnud paar kuud ja maha jäetud tallu ennast puuküürnikeks sisse sättinud,“ kirjeldab ta.