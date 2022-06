GALERII | Kodus ja võõrsil: Eesti-Austraalia paari ootamatu kolimine Valgamaa saunamajja

Soontaga külas asuval taluõuel ringi jalutades on hetkega selge, miks see paik võlus. Helgete rohelist ja sinist karva majade ning õitsvate puude-lillede vahel kerkivad kujutluspildid idülliliselt mõnusast maaelust iseenesest silme ette. Muist sellest on paari kätetöö, teine osa varem majas elanud proua pärand. Just vana ja uue leidlik kokku sobitamine ning kõige olemasoleva ärakasutamine iseloomustabki nii pererahvast kui ka siinset elukeskkonda. Lihtne on tulla valmis visiooniga, aga tänuväärsem on, kui asjale otsa vaadata ja selle potentsiaali igakülgselt ära kasutada. Seda ilmestav näide paistab kohe silma, kui aias ringi vaadata.