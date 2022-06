SEAL, KUS KRIUKSUV AIAVÄRAV ON... Lapsepõlvekodu igatsev naine: „Nüüd kondan unedes tubades, mida tegelikult pole olemas.“

Pole võimalik ülehinnata kodu rolli. Vahel aga kisub kuri saatus meid lahti lemmikpaigast ja vaja on edasi liikuda. Tagasivaatamistes on nii rõõme kui valu, sest mõned rohtunud rajad jäävad ikka armsaks. Eriti kurvad lood on nende kodudega, kuhu tee on suletud.