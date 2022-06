KAJAKAS NAPSAS KÕRVA OTSAST! Linnaelanikud kurdavad: lapsed ja loomad on ohus!

Tallinnas Kalamajas korterit omava Annette jaoks on kajakate agressiivne käitumine olnud tüliõunaks juba aastaid. „Mure on pigem suur, sest lärm on väga suur, nad ju vaikselt ei ole. Probleem on ka see, et kui vahetult rõdu alla katusele tehakse pesad, siis kajakaemad ja -isad on väga agressiivsed, kui natuke üle rõdu ääre lähed,“ räägib ta.