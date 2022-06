MINU IMELINE AED | Eesti ühe suurema pojengikollektsiooni omaniku Anu Nurmsalu aias kasvab 150 erinevat pojengisorti!

„Vanasti eelistati ikka taimi, mis nõudsid vähe hoolt,“ selgitab Viljandimaal Vastsemõisas asuva Kaevandi talu perenaine Anu (54) nende lillede tugevust. Said peenras ise hakkama, kasvasid maja läheduses ning andsid lopsakusega silmailu ja õitega värvi kõigiks suvekuudeks. Peenraid rohiti vanasti korra kevadel ja sügisel lõigati õitsenud varred maha.

Asendamatu abimees

Raskekujulise aianduspisikuga nakatunud Anu mõistagi nii lihtsa eluga ei piirdu. Naise hoole all laiub nüüdseks pea kahel ja poolel hektaril pilkupüüdev vahelduvate pinnavormidega roheala. Tööd jagub nii kõvasti, et Anu unustab Naistelehe külaskäigugi ära. Vihmastele päevadele vahelduseks on üks selgema taevaga hommik ja nii taban perenaise teeservi niitmast.