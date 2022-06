FOTOLUGU | Helilooja Raimond Valgre, suudlev paarike, rannahotell – Pärnu peatänava äärses kodus on eriline trepikoda

Arvestades, et peatänav Pärnus kipub õhtuti välja surema, andes teed kaubanduskeskuste melule, on kodu ja äri rajamine siia, kus nii mõnigi hoone hetkel hinge vaagub, paras julgustükk. Siinsamas kõrval asuv hoone pole aastaid leidnud omale uut sisu, on kinnilöödud akendega ning tundub kohe kokku kukkuvat.

Maja sisehoovi, mida jõudumööda haljastatakse, unistab Nele ema kohviku rajamisest. Ka mitmed filmitegijad on huvi tundnud nendes korterites filmimise vastu. Kuurordimeeleolud on Nelet paelunud sedavõrd, et korduvalt Haapsalus käies on ta avastanud ka sealsed võlud ning omale sinna imepisikese korteri loonud. Muidugi Kalda tänavale – nime maagia.

„See Rüütli tänava maja oli täis kontoreid, neisse kortereid koos kõige eluks vajalikuga rajada on paras ettevõtmine,„ räägib Kalda. „Oli ainult külm vesi, aga vannitoad, kanalisatsioon ja kõik muu tuli juurde teha.“