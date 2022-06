Metsik linn ja sõbrad õues! Sel nädalal algab kaheksas Loodusfestival

Kaheksas Loodusfestival, mille peateemaks on „Sinu naabrid toas ja õues“, keskendub meid ümbritsevatele justkui märkamatutele naabritele, kes elavad inimese loodud keskkonnas: parkides, aedades, rõdudel, ka toas. Sel aastal on festivali kavas üle 40 sündmuse ja töötoa, mis toimuvad üle Eesti – peamiselt Tartus, Tallinnas, Pärnus, Maardus ja Räpinas. Festivalil pannakse rõhku enda ümber elurikkuse märkamisele, uuritakse, kuidas kaasnaabreid hoida ja väärtustada. Lisaks põnevatele sündmustele saab külastada näitusi, osa võtta orienteerumisest ja viktoriinist.

Traditsiooniline loodusvaatluste maraton tähistab sel aastal juubelit. Viies maraton toimub 11.–12. juunil. Taaskord on üle Eesti paiknevates avalikes vaatluspunktides kõigil huvilistel võimalik osa võtta maratonist ja teha loodusvaatlusi ka koos juhendajatega. Kõik maratoni käigus tehtavad vaatlused sisestatakse eElurikkuse andmeportaali, kus need on avalikult kuvatult kõigile kättesaadavad. Korraldajad soovitavad sel korral järele proovida uut nutirakendust PlutoF Go, mis lihtsustab loodusvaatluste sisestamist andmebaasi. Nimelt saab äppi kasutada looduses viibides ka internetiühenduseta. Samuti võimaldab käepärane rakendus salvestada pildi-, heli- ja videofaile.