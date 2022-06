ÄRA SEDA UNUSTA! Kasvuhoonetomat vajab ohtralt vett

Kindlasti on vaja taimi hoolsalt – ja õigesti – kasta. Väiksemas kasvuhoones, mida endiselt kastekannuga kastetakse, tuleks jahedal ajal kasta kord nädalas, kuumal ajal 2–3 korda nädalas ja kindlasti nii, et muld niiskuks vähemalt 25 cm sügavuseni. Kui sirtsutada vett kas või iga päev, aga nii kergelt, et niiskeks saab vaid mulla pealmine kiht, ei aja tomat oma juuri piisavalt sügavale ja jääb seetõttu palavatel päevadel kiiresti hätta. Kasta soovitatakse eelsoojendatud veega päeva esimesel poolel – õhtuse kastmise korral säilib kasvuhoones kõrge niiskustase, mis soodustab taimede haigestumist.