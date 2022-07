Mõnda mändidest: dekoratiivse okaspuu kasvatamise ABC

Männid on meie kliimas ühed tolerantsemad puud, kes suudavad nurisemata kasvada nii kuivadel rannikute liivaluidetel tugeva tuule käes kui ka toitainetevaesel rabamaastikul kidurate rabamändidena. Väga tänuväärsed taimed on nad ka terrassidel ja pottides kasvatamiseks. Nende vastupidavust tõestab Jaapanist pärit iidne bonsaide kasvatamise kunst, kus üht ja sama taime on läbi põlvkondade kasvatanud vanaisa, isa ja poeg.