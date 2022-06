VEEDAD SUVEL ROHKEM AEGA KODUKONTORIS? Kuidas luua töönurka, mis näeks ka kena välja?

Koroonapandeemia on muutunud töötamise harjumusi jäädavalt ning isegi need tööandjad, kes vahetult pärast pandeemia algust vaatasid pika hambaga, kui töötaja pidi jääma kodust töötama, on tänaseks aru saanud, et efektiivsus püsib ka mujalt töötades sama.