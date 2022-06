SAAME TUTTAVAKS | Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit – meie käsitöö vereringe süda

Tallinna vanalinnas ringi jalutades võiks käsitöölise jalad viia nii mõnessegi käsitööpoodi, ateljeesse või töötuppa, mis aastaid seal tegutsenud on. Üle ja ümber ei saa aga Lühike jalg 6 asuvast Allikamajast, mis on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu südameks. Väärika ajalooga maja hõlmab mitmeid koolitusruume ning liidu kontorit. Käsitööliidu perenaine Liina Veskimägi-Illiste tutvustab hoone põnevaid nurgataguseid, mis ühel õigel vanalinnas asuval majal alati varuks on.