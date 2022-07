MAHUKAS GALERII | Kirivööd – kas piisab ainult mustrist?

„Olen vööde uurimisega juba pikalt tegelenud ja jaganud õpetusi tänapäevastele vöökudujatele. Viimasel ajal on hakanud mind häirima, et vöökudumisega saadakse hakkama, aga viimane viimistlus jääb puudu,“ arutleb raamatu „Eesti kirivööd“ autor Piia Rand. Tema sõnul pööratakse paljudes vöökudumise õpetustes tänamatult vähe tähelepanu just vöönarmaste vormistamisele.