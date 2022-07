LUGEJA KÜSIB | Kuidas oma töötoas korda luua ja hoida?

Meisterdamine läheb palju ladusamalt, kui töökeskkond on korras. Kui oled just millegi kallal nokitsemas, võib lauapealne su ees muutuda kiiresti erinevate asjade hunnikuks. Mida vähem on loomiseks materjale vaja, seda lihtsam on korralikku süsteemi luua. Kui sind aga huvitavad erinevad teemad ja võrrandisse lisada veel meisterdamishuvilised noored, on segadus kiire tulema. Kas on võimalik korda luua ja hoida nii, et töötuba sassi ei lähekski?