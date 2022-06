ON PIDUDE JA PIKNIKE AEG! Mida eelistada laua katmisel plast- ja pappnõudele?

Kaarina (53) on kokana töötanud üle 25 aasta ja pakkunud nende aastate jooksul ka catering’i-teenust. Tema sõnul on selle ajaga muutunud mõndagi – muu hulgas on märkimisväärselt tõusnud ka inimeste teadlikkus säästvast elustiilist.

Kaarina toob näite. Kui varem oli toitlustusega üritustel levinud suhtumine, et „kes neid nõusid ikka pesta viitsib“, ja reegliks soov kasutada ühekordseid nõusid, siis tänapäeval on üha rohkem neid, kes suhtuvad ühekordsetesse nõudesse kui reostajatesse. Pidudel eelistatakse pestavaid nõusid, eriti tublid on selles osas muidugi noored.