Kaarushark on pikk-kuubede ja kampsunite nöörkaunistuste ehk kaaruspaela valmistamisel laialt levinud abivahend. Eesti rahvariiete spetsialisti Silja Nõu hinnangul on heaks kaarushargi mõõduks 3,3 x 11,5 cm. Sel moel on seda mugav kaasas kanda ja aja viitmiseks kasutada.