„LOOMAARST TASKUS“ | Koeral pole oma rahakotti, et poodi minna

Mis on üldse toit? Või siis sööt, kui räägime loomadest? See on energia, vesi, valgud, rasvad, süsivesikud, mineraalid, vitamiinid. Lihtsalt keemilised ühendid. Aga ometi tekitavad need nii palju poleemikat ja kutsuvad esile kirgi, kui inimesed hakkavad vaidlema toitumise või söötmise teemadel.