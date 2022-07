KAS SEE ON MULLE OHTLIK? Vaata, millal tuleb taimekaitsevahenditega pritsitud põllust eemale hoida

Eesti põllumajandusmaastik on ajaga oluliselt muutunud. Sadade aastate jooksul moodustasid suurema osa põllumajandusmaastikust looduslikud rohumaad, nüüdseks on aga järjest enam suurenenud haritava maa osakaal ning see trend jätkub. Kui pole just tegu mahepõllundusega, siis kasutatakse haritaval maal rohkemal või vähemal määral ka keemilisi taimekaitsevahendeid. Nähes põllul pritsi, tekib arusaadavalt inimestel küsimus enda turvalisusest – seda nii põldude keskel elades kui ka juhusliku möödumise korral, kirjutab pressipöördumises põllumajandus- ja toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna nõunik Timo Torp.