VARGAD TEGUTSEVAD! Väärt nõuanded, kuidas kodu turvaliseks muuta

Politsei- ja Piirivalveameti ennetustöö koordinaator Gerli Grünberg ütleb pressipöördumise vahendusel, et enim vargusi pannakse toime just siis, kui inimesed kõige tõenäolisemalt kodust eemal on. Enamasti on see pühade ajal ja nädalavahetustel. „Seetõttu ei tasu ka avalikel sotsiaalmeediakontodel suurelt uhkustada, kui kodust pikemalt eemal viibitakse. Kui koduomanik unustab uksed lukustada, aknad lahti või isegi õhutusasendisse, on varaste jaoks pool tööd juba tehtud. Sestap on oluline meelde tuletada, et oleme ise oma vara esmased kaitsjad ning saame väikeste tegudega vargusi ennetada. Varastele meeldib tegutseda varjatult, mistõttu tasub kasutusele võtta kõik abinõud, mis pikanäpumehi eemale peletaks – lukud, valgustus, signalisatsioon, kaamerad,“ rääkis Grünberg. Kui sisselöödud aken või lahtine uks annab märku, et koju on sisse murtud, tuleb koheselt kutsuda politsei, helistades hädaabinumbril 112.