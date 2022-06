„OLEME KODUS!“ | Ehitussaate Naabrist Parem võitjad – Kirke ja Ander Talu tahavad loobuda palgatööst

Nad on seal kaks ööd ööbinud ja leiavad, et ventilatsioon võiks otse loomulikult parem olla.

Otse loomulikult on ka nende tulevane kodu – vana kivist meierihoone – Väike-Maarjas. Selle õuele suveköök saigi. „Meid võlus selle maja juures kivihoone ja trepp, kust me kujutasime ette kuidas meie lapsed kord trepist alla tulevad koolilõpupeole,“ ütleb Ander.

Noortele on see suveköök juba neljas ruum ehitada ja sisustada. Austraalias koristus- ja kulleritööga omale kapitali kogunud noored on sisutanud ja ehitanud juba kolm rendikorterit Väike-Maarjas. Nüüd ootab järge oma maja ehitus.