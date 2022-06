ÄRA SEDA VIGA TEE! Ära sunni koera palavuses vaevlema

Nädala teine pool tõotab tulla tavatult kuum, seepärast tasub koertel silm peal hoida ja jälgida, et palavus neile liiga ei teeks. Eriti halvasti taluvad kuumust nösuninalised koerad, näiteks mopsid ja buldogid, kel nina ehituse tõttu on niigi raske hingata, mistõttu neil on raske end lõõtsutades maha jahutada. Kui koer on veel ka ülekaaluline, suurendab see omakorda kuumarabanduse saamise riski.