Registreeritud kiip aitab kaotsi läinud lemmiku taas koju

Eesti loomakaitse selts (ELS) tuletab meelde, et kiipida tuleks nii koeri-kasse kui ka lemmikloomadena peetavad tuhkruid ja küülikuid. Mis on aga eriti oluline: mikrokiip tuleb tingimata kanda registrisse, sest ainult siis on võimalik selle numbri järgi omanikku tuvastada ja loom kiiresti koju aidata.