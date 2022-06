EBATERVISLIK SAUN SU AUTOS! Seal tõuseb temperatuur poole tunniga ligi 30 kraadi võrra

„Põhjus, miks autodes temperatuur kiiresti tõuseb, peitub akendes – autodes on klaaspinda protsentuaalselt palju rohkem kui ühes keskmises majas ning seetõttu on autod pigem nagu kasvuhooned, mis on spetsiaalselt soojust neelama ja hoidma loodud,“ rääkis Mobire Eesti teenindusjuhi Gert Vatt pressipöördumises.