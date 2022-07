ÄRA JÄÄ HILJAKS: õiged materjalid ja hooldus tagavad terrassi pikaealisuse

OÜ Honwick juhatuse liige Valter Karu soovitab kõigepealt läbi mõelda, kui suurt terrassi tegelikult vaja on. “Kas see peab tõesti olema sada ruutmeetrit (isegi kui see nii projekteeritud on), kui te suve jooksul sinna kümme korda peale saate ehk praktiliselt terrassi ei kasutagi?“ arutleb ta. „Terrassi ehitus on ikkagi kulu. Ning kümne aasta pärast tuleb see välja vahetada, juhul kui seda mitte ainult ei kasutata, väid jäetakse ka hooldamata.“