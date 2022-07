Milline on õige muru? Umbrohuvaba rohevaiba kõrval on mitmeid efektseid võimalusi

Veel paar kümnendit tagasi teati, et õige muru retsept on iganädalane või tihedamgi niitmine, väetamine, õhutamine, pidev umbrohutõrje ning nii vähemalt sada aastat järjest. Sellisena hoiti muru klassikalistes inglise aedades ja ajalooliste hoonete ümbruses. Kui aga vaadata taolist muru tänapäevaste teadmiste valguses, siis liigirikkuse poolest see just ei hiilga. Enamasti kasvab murus ruutmeetri kohta paar-kolm kõrrelise liiki, mistõttu on seda hakatud lausa roheliseks kõrbeks nimetama. Võrdlusena – lilleniidus on sama suurel alal mitukümmend liiki, liigirikkaimaks peetaval Laelatu puisniidul loendati kaks kümnendit tagasi lausa 76 taimeliiki. Liigirikkus aias tähendab tugevamaid taimi, mitmekesisemat mullaelustikku ning selgrootuid ja tolmeldajaid. Suurem putukate-mutukate arv aga meelitab omakorda aeda linde ja pisielukaid, kes paljusid aiakahjureid hävitavad.