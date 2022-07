HEAD METT SAAB KA LINNAST: 160 000 mesilindu elavad katusel

Välismaalt alguse saanud trend oli esialgu ajendatud sellest, et mesitarude jaoks vajalikku vaba maad linnas napib, kuid lamedaid katuseid on see-eest küllaga. Pealegi on linnainimene kartlik ning eeldab, et mesilased kipuvad nõelama. Seepärast on kodurahu huvides parem kolida mesilased sinna, kus nad kedagi otseselt ei häiri.