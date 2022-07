KÜSIMUS: Kuidas saada laenu suvekoha ostuks?

Kirjeldatud projekti finantseerimiseks sobiva laenu valimine sõltub projekti maksumusest. Kinnisvara (maatüki või maamaja) ostuks on võimalik kasutada kodulaenu, mis on üldjuhul soodsaima intressiga, kuid arvestama peab, et minimaalne kodulaenu summa algab u 10 000 eurost ja eeldab vähemalt 15% omafinantseeringut (kruntide puhul isegi 50%) ning kinnistu tuleb seada notari juures laenu tagatiseks.