FOTOLUGU | Signe Riisalo puhkab veevärgita rehemajas. Matsalus asuvas perekonna suvemajas muudetakse nii vähe kui võimalik

Üles on kasvanud kolmas põlvkond, kes seda kohta juba 46. aastat oma suvekoduks peab. Varem suvitas pere Vormsil, kuhu siis pääses vaid lubadega. On ju pereema juured Hiiumaa laiul Saarnakil ja teda tõmbas mere äärde. Vormsi suvede mälestuseks on majas üks maal Saxby tuletornist. „Vanaema rääkis ikka, et lapsed tulevad rannast suure kivi tagant nagu Vormsil, eks me vaatasime ka, et kust kivi tagant meid toodi,” muigab Signe.